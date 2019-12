Exclusief voor abonnees Vanaf 2021 is wegwerpplastic verboden 05 december 2019

Niet alleen plastic zakjes voor eenmalig gebruik, maar ook plastic wegwerpbestek en -bordjes, rietjes en wattenstaafjes, piepschuimen bakjes en bekers voor fastfood moeten vanaf 2021 in ons land verboden worden, zoals de Europese richtlijn bepaalt. Dat staat in een wetsvoorstel van de PS, dat vandaag in de bevoegde Kamercommissie besproken is met vertegenwoordigers van VBO en Comeos. Volgens handelsfederatie Comeos heeft de sector al tal van initiatieven genomen, zoals een verbod op plastic zakjes voor fruit en groenten in supermarkten. Volgend jaar zullen ze ook hun reclamefolders niet langer in plasticfolie verpakken.

