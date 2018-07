Vanaf 2020 surfen we 5 keer sneller dankzij superkabel 24 juli 2018

Vlaams minister voor Innovatie Philippe Muyters (N-VA) heeft een akkoord bereikt met telecomoperatoren Telenet en Proximus over de uitrol van de superkabel, een supersnel vast datanetwerk. Concreet zullen we daardoor in 2020 een downloadsnelheid halen van 1 gigabit per seconde, waardoor we tot 5 keer sneller zullen surfen. "Zowel Proximus als Telenet was al bezig met de ontwikkeling van zo'n supersnel internet, maar dat zou nooit het hele gebied dekken", aldus Muyters. "Nu hebben we de garantie dat heel Vlaanderen hiervan zal kunnen genieten, en dat andere marktspelers er tegen een faire vergoeding gebruik van kunnen maken." Eerder overwoog Muyters ook om de investering via een overheidsbedrijf te doen, maar die piste is dus van de baan.

