Vanaf 2020 kan je dutje doen in vrachtruim Airbus 12 april 2018

Vliegtuigbouwer Airbus wil slaapplaatsen installeren in het vrachtruim van vliegtuigen. De A330's zouden vanaf 2020 met de cabines uitgerust kunnen worden. Opdat de normale cargoactiviteiten niet in het gedrang zouden komen, kunnen de bedmodules eenvoudig ingeruild worden voor vrachtcontainers. Delen van het ruim zouden ook omgevormd kunnen worden in speelruimtes of vergaderzaaltjes. Airbus ontwikkelde het concept samen met het Franse Zodiac Aerospace.

HLN