Vanaf 12 jaar: mondmasker op (Maar een sjaal is ook goed) 25 april 2020

Het allerbelangrijkste om te doen, blijft wat we al weken doen: handen wassen, niezen in de elleboog of in een wegwerpzakdoek, thuisblijven als je ziek bent, afstand bewaren. Mondmaskers gaan een sleutelrol spelen in de hele exitstrategie. Iedereen die ouder is dan 12 jaar moet verplicht een mondmasker dragen op trein, tram en bus en aan haltes. De overheid wil elke burger gratis minstens één mondmasker geven. Daarnaast zegt premier Wilmès dat ze per persoon twee filters ter beschikking wil stellen zodat je die in je eigen masker kan verwerken. Een sjaal is een acceptabel alternatief. De regering raadt wel aan om zoveel mogelijk met eigen middelen (auto, fiets, te voet) te reizen en piekuren te mijden.

