Vanaf 1 december geen 'kleine centjes' meer in winkel

Handelaars zullen cashbetalingen verplicht moeten afronden naar het dichtstbijzijnde getal van 5 cent, en dat vanaf 1 december. De Kamercommissie Bedrijfsleven heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd. "Zo geraken we verlost van de muntjes van 1 en 2 eurocent", zegt Nele Lijnen (Open Vld). De afronding is al vijf jaar toegestaan, maar slechts een beperkt aantal ondernemingen doet het ook daadwerkelijk. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) gaat het om amper drie op de tien winkeliers. Voor betalingen met de bankkaart is de afronding een vrijwillige keuze van de handelaars. Als ze het doen, moeten ze het wel duidelijk aangeven aan de klanten - door bijvoorbeeld een pictogram op te hangen.

