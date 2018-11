Vanackere directeur bij Nationale Bank 16 november 2018

Het kernkabinet heeft de benoeming van CD&V-senator Steven Vanackere tot directeur bij de Nationale Bank bevestigd. De voordracht van de ex-minister van Financiën zorgde voor veel kritiek. Hij vervangt Marcia De Wachter, de laatste vrouw uit het bestuur van de Nationale Bank. De regeringstop heeft wel beslist dat er een hervorming komt die op termijn moet zorgen voor meer vrouwen in de bestuursorganen van de Nationale Bank. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) legde daarover vorige week een voorstel op tafel. Hij kan wettelijk gezien geen quota opleggen voor het directiecomité, maar wil wel dat vanaf 2023 minstens een derde van de leden van de Regentenraad een vrouw is, net zoals in andere beursgenoteerde bedrijven. Ook zal de voorzitter van de Regentenraad een vrouw moeten zijn als de gouverneur een man is.

