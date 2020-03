Exclusief voor abonnees Van zwembad tot sporthal: dokters werken nu overal 20 maart 2020

Als er één ding cruciaal is tegenwoordig, is het wel zorgen dat patiënten op de juiste plek behandeld worden. Daarom worden er her en der triagecentra ingericht, zoals hier in Menen (rechts) en Zaventem (onder). Besmette patiënten kunnen dan sneller afgezonderd worden zodat ze de juiste zorg krijgen. In Menen wordt het zwembad - dat nu toch dicht is - gebruikt: zo dienen de kleedkamers als dokterskabinetten. In Zaventem kozen ze de sporthal als triagecentrum, dat voorlopig wel nog dicht blijft. Het zijn de huisartsen die mogelijk besmette patiënten doorverwijzen naar een triagecentrum. In minder dan een week kunnen alle punten operationeel zijn, aldus huisartsenvereniging Domus Medica.

