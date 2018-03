Van zó'n zandstorm schrikken ze zelfs in Soedan 30 maart 2018

Een gigantische zandstorm is neergedaald over de Soedanese hoofdstad Khartoem. De overheid liet vluchten annuleren en scholen sluiten. Kinderen moesten binnen blijven. De storm werd veroorzaakt door stijgende temperaturen en grote lagedrukgebieden. Soedan krijgt wel vaker te maken met zandstormen en meestal waaien die snel over, maar deze keer duurde de storm langer dan normaal. Extreem grote hoeveelheden stof en zand werden door de wind meegesleurd. Wetenschappers maken zich grote zorgen om de bewoonbaarheid van het gebied, aangezien de storm en de stijgende temperaturen vruchtbare grond en gewassen op den duur kunnen vernietigen.

