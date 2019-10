Exclusief voor abonnees Van zes tegengoals naar nul Coucke 03 oktober 2019

00u00 0

Van zes tegengoals in Salzburg ging Gaëtan Coucke naar nul tegen Napoli. Moet het gezegd dat de jonge Genkse doelman met een brede smile de pers te woord stond? "Van een clean sheet kon ik op voorhand alleen maar dromen. Dit doet enorm veel deugd. Napoli speelde minder direct dan Salzburg en dat lag ons beter. Tegelijk moeten we toegeven dat we voor de rust een paar keer het nodige geluk hadden, met drie pogingen van Napoli die strandden op het doelkader. Anderzijds hadden wij aan de overkant óók onze kansen. Vooral Hagi kwam er dicht bij. Nu goed, met een punt zijn we best tevreden. Dit geeft vertrouwen voor het vervolg van de competitie." (KDC)