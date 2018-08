Van Zandweghe en Brys azen op medaille EK ROEIEN 02 augustus 2018

00u00 0

Italië, Noorwegen en Ierland. Dat zijn de landen waar Niels Van Zandweghe en Tim Brys vandaag op het EK roeien in Glasgow voor beducht zijn in de dubbeltwee bij de lichtgewichten. Zelf zijn ze niet van plan om een figurantenrol te spelen. Terecht want de Belgen staken in juli, voor het eerst sinds Annelies Bredael in 1993, de Wereldbeker in de lucht als eindwinnaars, na twee keer zilver en één keer brons. "Nu weten we dat we altijd kunnen meestrijden met de betere boten", zegt Brys. Van Zandweghe vult aan: "Belgen zijn vaak heel nederig en denken al snel: 'Oei, we moeten tegen Duitsland of Groot-Brittannië'. Maar nu is het ook omgekeerd zo. Als andere landen ons loten, zullen ze ook wel denken: 'Oei, het is tegen de Belgen'." De Belgen ambiëren dus een medaille op het EK, maar het belangrijkste doel, dat volgt in september, op het WK in Plovdiv (Bul).

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN