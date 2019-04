Exclusief voor abonnees Van Ypersele wil voorzitter worden van VN-klimaatpanel 03 april 2019

De bekende klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele wil opnieuw zijn kandidatuur indienen voor het voorzitterschap van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties. De klimatoloog had zich in 2015 al kandidaat gesteld voor het voorzitterschap, maar toen werd uiteindelijk de Zuid-Koreaan Hoesung Lee verkozen. In dit stadium is het enkel de bedoeling om de steun van de volgende federale regering te vragen, want het zijn zij die een kandidatuur zullen moeten indienen voor het voorzitterschap van het IPCC wanneer het zover is, benadrukt Van Ypersele.