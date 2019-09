Exclusief voor abonnees Van Wilder wordt prof bij Lotto-Soudal Vandaag WK tijdrijden vrouwen en U23 24 september 2019

Na Remco Evenepoel en Mauri Vansevenant wordt ook het derde grote Belgische (ronde)talent, Ilan Van Wilder, in 2020 vroegtijdig prof. De 19-jarige Opwijkenaar stroomt vanuit de U23-kern van Lotto-Soudal door naar het WorldTourteam.

Ploegleider Kurt Van De Wouwer stipt aan dat er nog geen 100% zekerheid is, maar volgens onze bronnen is de deal rond. Van Wilder kon dit jaar bij de U23 eindelijk uit de schaduw treden van Evenepoel, waardoor zijn topprestaties (onder meer 7de in de Ronde van de Isard, 4de in de Vredeskoers en 3de in de Toekomstronde) meer opvielen. Op het EK tijdrijden was hij negende. Vandaag rijdt hij het WK tegen de klok. "Ik hoop ook op dit zware parcours op een mooie uitslag. Top tien zou leuk zijn. Maar mijn debuutseizoen bij de U23 is nu al geslaagd. "

De Belgische medaillehoop wordt vooral gevoed door Brent Van Moer, de vicewereldkampioen tijdrijden van Innsbruck 2018. Van Moer, die al op 1 juni prof werd bij Lotto-Soudal, blijft wel voorzichtig na een tegenvallend EK (12de). "Daar wilde ik absoluut winnen. Maar mijn focus ontbrak (na het dodelijk ongeval van Lambrecht, red.), ik kraakte onder de druk en reed uiteindelijk mijn slechtste tijdrit van het jaar. Ik noem mezelf nu geen topfavoriet voor de wereldtitel." Na de Ronde van Groot-Brittannië bleef Van Moer met Victor Campenaerts en coach Kevin De Weert 'hangen' in een B&B in Bishop Monkton, nabij Harrogate. "Zo heb ik in alle rust het parcours kunnen verkennen - 450 hoogtemeters op 30 kilometer, lastiger dus dan vorig jaar - en geluisterd naar de nuttige tips van Victor. Een mooie ervaring." Tot wat dat straks kan leiden? "Geen idee. In Engeland werd ik achttiende maar haalde ik vooral mijn normale vermogen. Dat hoop ik hier opnieuw te doen."

Julie Van de Velde is, na afmelding (om medische redenen) van Ann-Sophie Duyck, onze enige vertegenwoordigster bij de vrouwen. (JDK)

Start WK tijdrijden U23 (30,3 km) om 11.10u Belgische tijd, start WK tijdrijden vrouwen-elite (30,3 km) om 15.40u Belgische tijd. Locatie: start in Ripon, finish in Harrogate.

U23 live vanaf 11u op Eén (vanaf 12.55u overschakelen op Canvas), vrouwen-elite live vanaf 15.30u op Eén.