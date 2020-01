Exclusief voor abonnees Van Wijk: "Vroeg me af of ik dit nog wou" 10 januari 2020

Dan toch niet zo evident als iedereen dacht. Toen KV Oostende Dennis van Wijk (57) contacteerde om T1 te worden, heeft hij getwijfeld. "Ik vroeg me af of ik dit nog wel wou. Dat komt door mijn laatste ervaringen. Bij OH Leuven moest ik na de intrede van King Power wijken voor de Engelsen en kon ik enkel blijven als assistent. Bij Roeselare lag mijn C4 klaar op tafel, nadat de Aziatische eigenaars de ploeg wilden opstellen en ik geprotesteerd had. En dan KV Mechelen... Somers en Vanroy hebben mij aan de deur gezet, terwijl ik later als één van de enigen niet voor de onderzoeksrechter moest komen. (grijnst) Je snapt wel wat ik bedoel. Weet je, als trainer ben je vaak afhankelijk van mensen die denken dat ze in Disney World zijn en da's niet fijn. (lacht) Maar vergis je niet: ik ben blij dat ik terug ben. Ik doe dit gewoon graag."

