Van Wijk ontslagen "Ik weigerde een speler op te stellen" 20 januari 2018

Amper 3,5 maanden na zijn aanstelling is Dennis van Wijk ontslagen bij KSV Roeselare. De Nederlander pakte de jongste weken 4 op 6, maar werd naar eigen zeggen op straat gezet omdat hij een Chinese speler niet wilde opstellen: "Na de ochtendtraining heb ik het nieuws vernomen. De speler in kwestie (Xu, red.) heeft de kwaliteiten niet en dus stel ik die niet op. Nochtans staat er in mijn contract dat bemoeienissen niet toegestaan zijn en de coach de ploeg opstelt." Van Wijk was eerder dit seizoen aan de slag bij OH Leuven en lag nog tot juni 2019 onder contract op Schiervelde. Zijn assistent Fred Vanderbiest neemt uit collegialiteit alvast niet over. Mogelijk neemt T3 Tom Colpaert tijdelijk over als hoofdtrainer. (TTV/BPN)

