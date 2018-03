Van Wijk jaar langer bij Malinwa 23 maart 2018

Dennis van Wijk is ook volgend seizoen de trainer van KV Mechelen. De Nederlander verlengde gisteren zijn contract Achter de Kazerne. Ook T2 Fred Vanderbiest doet er een jaartje bij. Ze hopen om met Malinwa zo snel mogelijk terug te keren naar eerste klasse. "Het nieuwe project van KV Mechelen boeit me enorm", aldus Van Wijk in een reactie op de clubwebsite. "Ik wil er graag aan meewerken. Dit is een mooie club." (FDZ)