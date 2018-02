Van Wijk hekelt fitheid bepaalde spelers 24 februari 2018

"Ik heb een bloedhekel aan spelers die zeiken, maar zelf niet in orde zijn." Dennis van Wijk was gisterenmiddag niet mals voor bepaalde spelers van KV Mechelen. "Alles draait in 2018 om fitheid. Toen ik speelde, kon je nog excelleren als je een buikje had. Enkele spelers snappen niet dat zoiets nu niet meer kan. We proberen het nochtans aan te tonen met heatmaps, grafieken,... En dan is de coach te hard of te zacht als het niet lukt. Als je zes maanden niet gespeeld hebt, dan moet er toch een belletje gaan rinkelen? Daarom pleit ik er ook voor om fitte jongens te kopen in de winterstop - een aantal aankopen hier zijn dat niet. Sommige jongens kunnen slechts tien minuten spelen, maar we betalen hen toch ook niet slechts tien procent van hun loon?" (FDZ)

