Van Walle verlaat Aalst voor Turkije 17 mei 2018

00u00 0

De transferopties bij Lindemans Aalst krijgen plots een verrassende wending, want Gert Van Walle (30) verlaat alsnog de club. Aalst moet bijgevolg op zoek naar een nieuwe hoofdaanvaller. Het team van coach Johan Devoghel had daar geen rekening mee gehouden, vermits Van Walle nog een lopend contract had - met een opstapclausule tot 15 mei -, vandaar ook de vroege aankondiging dat Aalst het nieuwe seizoen zou instappen met alvast zeven Belgen: naast Claes, Vanhoyweghen, Deroey, Colson, Van Walle en De Paepe is daar Robbe Vandeweyer (hoekspeler, 23 jaar, van Gent) bijgekomen. Gert Van Walle haakt nu in extremis af na een aanbod uit Turkije. Aalst heeft inmiddels het contract van de Pool Staszewski verlengd en ook de aangekondigde transfer van zijn landgenoot Janusz Gorski (Menen) officieel afgerond. Keemink, Mäkinen, Wendt, Mihalj en Modzelewski verlaten de club. Er wordt nu verder gezocht naar twee hoofdaanvallers, een derde middenman en tweede spelverdeler, dat moet de Pool Jan Firlej (22), tweede passeur bij Warschau, worden. (BrV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN