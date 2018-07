Van Vleuten voert bisnummer op in La Course 18 juli 2018

Propaganda voor het vrouwenwielrennen gisteren in La Course. In een bloedstollende slotfase wist Annemiek van Vleuten nog net haar landgenote Anna van der Breggen in te halen. De Nederlandse won zo voor het tweede jaar op rij de Franse wielerwedstrijd.

