Van vlees en bloed onze opinie 16 februari 2018

00u00 0

De verbazing over seksueel wangedrag bij Oxfam wekt verbazing. Als niet elke priester, niet elke sportcoach, niet elke filmmaker, niet elke televisiester, niet elke politicus, niet elke journalist, niet elke leerkracht, niet elke militair, kortom niet elke man een heilige is, waarom zou elke hulpverlener er dan één zijn? Omdat we er gemakshalve van uitgaan dat elke hulpverlener ook na gedane arbeid een idealist pur sang blijft, varend op een feilloos moreel kompas, een mens zonder duistere kantjes of zwakke momenten. Zoveel morele onfeilbaarheid verwachten we niet van de gemiddelde manager of journalist, zelfs niet van de president van de Verenigde Staten. Maar van een hulpverlener, een reddingswerker, een sociale activist blijkbaar wel. De verontwaardiging over wat zich bij Oxfam heeft afgespeeld, is dan ook navenant. Ze is nogal selectief maar daarom niet onterecht.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN