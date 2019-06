Exclusief voor abonnees Van veel minder naar véél méér 5 08 juni 2019

Onderschat nooit een Mexicaan. Nochtans deed de lokale overheid van Mexico City dat in 1989 wél. Om de hoofdstad letterlijk te verluchten van de smog, werd toen het 'Hoy No Circula' ('Vandaag rijdt men niet')-principe ingevoerd. Afhankelijk van de laatste cijfers op de nummerplaat mocht elke wagen er op één welbepaalde weekdag niet de baan op. Wagens met een nummerplaat eindigend op 5 of 6 moesten elke maandag verplicht in de garage blijven, die met 7 of 8 op dinsdag, enzovoort. Zo hoopte de overheid het dagelijkse autoverkeer én dus de bijhorende uitlaatgassen met 20% te verlagen. Maar dat was buiten de burgers gerekend. Die kochten massaal een tweede wagen - met een andere nummerplaat dan hun eerste - zodat ze geen enkele dag zonder wagen zouden vallen. Dus: ineens telde Mexico City beduidend meer wagens dan veel minder. Uit de analyse van 29 meetstations in Mexico City bleek dat er zelfs zoveel jaren later, tussen 2005 en 2012, geen significante daling van de luchtvervuiling was.

