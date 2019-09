Exclusief voor abonnees Van Uyvanck langs Flipkens naar kwartfinale 13 september 2019

00u00 0

Na Ysaline Bonaventure in de eerste ronde nam Alison Van Uytvanck (WTA 63) gisteren in het Japanse Hiroshima ook de maat van maatje Kirsten Flipkens (WTA 114). Het werd 6-2, 3-6, 6-3 voor de Brabantse, die in de kwartfinale op de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 125) botst. (FDW)

