Van Uytvanck wreekt Minnen en speelt halve finale Lyon

Na winst op Greet Minnen en Ysaline Bonaventure was de derde Belgische tegenstandster op rij voor Caroline Garcia (WTA 46) er te veel aan. Alison Van Uytvanck (WTA 62) speelde gisteren de perfecte kwartfinale op het WTA-toernooi van Lyon om in 70 minuten met 6-2, 6-2 te winnen van het Franse derde reekshoofd. "Ik zou graag het hele jaar door indoor spelen", glimlachte de Brabantse vriendin van Greet Minnen achteraf. "Maar dat is helaas niet mogelijk. Ik ben alleszins wel blij met deze match. En om opnieuw in de halve finale te staan."

