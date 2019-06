Exclusief voor abonnees Van Uytvanck wint, Bonaventure tegen Kerber 18 juni 2019

Prima overwinning in de eerste ronde van het grastoernooi van Mallorca voor Alison Van Uytvanck (WTA 57). De 25-jarige Brabantse klopte achtste reekshoofd Katerina Siniakova (WTA 38) met 6-2, 3-6, 6-3. Voor de Tsjechische was het wel pas haar eerste grasmatch sinds haar achtste finale op Roland Garros. In de tweede ronde komt Van Uytvanck uit tegen Yafan Wang (WTA 58), tegen wie onze landgenote vorige week in Rosmalen al eens won.

