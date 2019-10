Exclusief voor abonnees Van Uytvanck wint Belgisch duel 09 oktober 2019

Alison Van Uytvanck (WTA 44) haalde het in Linz in de eerste ronde in een Belgisch duel eenvoudig van Ysaline Bonaventure (WTA 113): 6-3, 6-2. Vorige maand stonden de twee ook al tegenover elkaar in Hiroshima en ook toen ging de zege (6-4, 6-2) naar de Vlaams-Brabantse.