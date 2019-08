Exclusief voor abonnees Van Uytvanck voor plaats in finale 03 augustus 2019

TENNIS

Voor Alison Van Uytvanck (WTA 65) werd het op de WTA-Challenger van Karlsruhe een vlotte zege in de kwartfinale tegen de Kroatische Tereza Mrdeza (WTA 204): 6-1, 6-3. Vandaag speelt ze voor een plaats in de finale tegen de Spaanse Paula Badosa (WTA 101). Van Uytvanck komt twee keer in actie, want samen met Greet Minnen staat ze ook in de halve finale van het dubbelspel. (WWT)