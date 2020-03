Exclusief voor abonnees Van Uytvanck vijfde reekshoofd in Lyon 02 maart 2020

TENNIS

Op de Open 6ième Sens in Lyon is Alison Van Uytvanck (WTA 62) als vijfde geplaatst en speelt ze in de eerste ronde tegen de Poolse Katarzyna Kawa (WTA 121). Haar partner Greet Minnen (WTA 105) krijgt meteen het derde reekshoofd Caroline Garcia (WTA 47) voorgeschoteld, terwijl Ysaline Bonaventure (WTA 118) met de kwalificatiespeelster Marta Kostyuk (WTA 141) krijgt af te rekenen.

