Van Uytvanck verlaat Tennis Vlaanderen TENNIS 07 februari 2018

00u00 0

Na 4,5 jaar is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen Alison Van Uytvanck (WTA 79) en Tennis Vlaanderen. In die tijd werd de 22-jarige Brabantse het nummer 41 van de wereld en in 2015 haalde ze de kwartfinale op Roland Garros onder Ann Devries, sinds september 2016 werd ze gecoacht door Alain Devos. De laatste seizoenen kende Van Uytvanck wel heel wat blessureleed met onder meer een enkel -en polsoperatie. Desalniettemin stond ze eind vorig jaar opnieuw in de top 75 van de wereld. Op de Australian Open ging ze er wel in de eerste ronde uit. Van Uytvanck gaat nu in zee met landgenoot David Basile, die in de Brusselse rand een tennisschool heeft en een tijdje met de Duitse Tatjana Maria werkte

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN