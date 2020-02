Exclusief voor abonnees Van Uytvanck vergeet zichzelf te belonen tegen Kvitova 14 februari 2020

Geweldig goede wedstrijd van Alison Van Uytvanck (WTA 47) in de tweede ronde van Sint-Petersburg, maar vierde reekshoofd en tweevoudig grandslamwinnares Petra Kvitova (WTA 11) was met 7-6, 1-6, 6-2 net iets te sterk. Opmerkelijk: de tweede set startte met twee games die in totaal een halfuur duurden. Ongezien. Ook redelijk ongewoon waren de 21 breakballen voor Van Uytvanck. Dat de Brabantse er daar maar zes van kon verzilveren, toont aan dat er duidelijk meer inzat. "Wat een uitdaging, deze match", zuchtte Kvitova. (FDW)