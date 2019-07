Exclusief voor abonnees Van Uytvanck tegen... nummer één 04 juli 2019

Alison Van Uytvanck (WTA 58) staat vandaag voor de moeilijke opdracht om het eerste reekshoofd Ash Barty iets in de weg te leggen. De 23-jarige Australische tennist op een wolk sinds haar zege in Roland Garros en op het grastoernooi van Birmingham, waardoor ze op de hoogste plaats van de WTA-ranking terechtkwam. Barty was toch op haar hoede voor onze landgenote: "Ik heb voorheen al eens tegen Alison gespeeld (in Montréal 201 werd het 7-6, 6-2 voor Barty, red.), op hardcourt. Zij heeft de kwaliteit om redelijk snel in de rally het spel in handen te nemen met een sterke service en een stevig eerste shot. Het zal belangrijk worden voor mij om dat te neutraliseren en variëteit in de match te brengen."