Van Uytvanck tegen Kuznetsova: "Zware periode op privévlak" 02 juli 2019

Op papier heeft Alison Van Uytvanck (WTA 58) met tweevoudig grandslamfinaliste Svetlana Kuznetsova (WTA 104) - en eerste reekshoofd Ash Barty in ronde twee - de zwaarste loting van de Belgische dames. "Het is iemand met tonnen ervaring, maar ik weet niet welk niveau de Russin zal halen omdat ze terugkeert uit blessure en niet veel matchen heeft gespeeld", zei Van Uytvanck, die vorig jaar in Londen tot in de achtste finale meeging. "Dit is voor mij een nieuwe start. Vorig jaar is een fijne herinnering. Maar ik moet realistisch zijn, als ik dat twee jaar op rij kan brengen..." Bovendien komt ze met een bezwaard gemoed de baan op, problemen in de privésfeer. "Dit is een zware periode voor mij, in mijn hoofd. Ik wil niet in detail treden. Ik hoop dat ik vrijuit kan tennissen, maar we zullen moeten afwachten." (FDW)

