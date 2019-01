Van Uytvanck tegen Flipkens in Sint-Petersburg 28 januari 2019

Op het WTA-toernooi van Sint-Petersburg spelen Kirsten Flipkens (WTA 50) en Alison Van Uytvanck (WTA 52) in de eerste ronde tegen elkaar. De twee spelen ook samen dubbel in Rusland. Het is de vierde keer dat Flipkens, die in de onderlinge strijd met 2-1 leidt, en Van Uytvanck tegen elkaar uitkomen op het WTA-circuit. Ysaline Bonaventure (WTA 159) staat in de laatste kwalificatieronde na twee mooie overwinningen. Zaterdag versloeg de Luikse de wildcard Tena Lukas (WTA 271) met 6-2 en 6-4. Gisteren verraste Bonaventure door Viktoria Kuzmova (WTA 48) met 6-4, 6-3 te kloppen. Vandaag neemt ze het op tegen Katie Boulter (WTA 97) voor een plaats op de hoofdtabel. (FDW)

