Van Uytvanck tegen debutante 29 mei 2018

200 plaatsen verschil zitten er tussen Alison Van Uytvanck (WTA 46) en de 21-jarige Isabelle Wallace (WTA 245) en dat zou vandaag ook zichtbaar moeten worden op het terrein. De 24-jarige Brabantse stond in 2015 nog in de kwartfinale van Roland Garros terwijl de Australische wildcard dit seizoen amper drie wedstrijden wist te winnen en dat dan nog in kwalificaties of ITF-toernooien. Wallace kreeg een vrijkaart voor Parijs nadat ze een Australisch kwalificatietoernooi wist te winnen net voor aanvang van de French Open. Het is haar grandslamdebuut. Van Uytvanck mag dus normaliter uitkijken naar een tweede ronde tegen Julia Goerges (WTA 11) of Dominika Cibulkova (WTA 32). (FDW)