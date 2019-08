Exclusief voor abonnees Van Uytvanck tegen "Chinese machine" 28 augustus 2019

00u00 0

Tennisliefhebbers zullen zich Qiang Wang (WTA 18) nog wel herinneren van haar drie uur durende derde ronde op Wimbledon tegen Elise Mertens. Ook toen toonde de 27-jarige Chinese al dat ze uit zeer taai materiaal is gemaakt. Vandaag staat ze tegenover Alison Van Uytvanck. "Ik speelde vorig jaar in Rome al eens tegen haar, op gravel. Toen won ik in drie sets", aldus de Brabantse. "Solide speelster, met goede slagen en benenspel. Chinees type, hé. Die missen niet. Een machine." Wang speelde vorige week de halve finale in de Bronx. (FDW)