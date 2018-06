Van Uytvanck pakt scalp Stosur in Eastbourne 26 juni 2018

Alison Van Uytvanck (WTA 46) had in Eastbourne 2u40 nodig om zich met 5-7, 7-6, 6-3 voorbij Sam Stosur (WTA 86) te werken. Een deugddoende zege, want de Brabantse zag in de eerste set een 5-1-voorsprong teloorgaan. In ronde twee wacht Daria Kasatkina (WTA 14). (FDW)

