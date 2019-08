Exclusief voor abonnees Van Uytvanck op zoek naar eerste zege in New York 26 augustus 2019

Alison Van Uytvanck (WTA 68) staat voor de zevende keer op de US Open, maar wist nog nooit een wedstrijd te winnen op de hoofdtabel. Met Viktoria Kuzmova (WTA 55) als tegenstandster komt daar vandaag hopelijk verandering in, al zal het tegen de 21-jarige Slovaakse niet simpel worden. "Zij tennist makkelijk, hé", wist Van Uytvanck, die twee keer eerder (1-1) tegen Kuzmova speelde. "Ik zal mijn tennis moeten variëren, dat zou me kunnen helpen." Bovendien was de voorbereiding van de Brabantse niet geheel volgens de boekjes. Door het huwelijk van haar broer - "Belangrijk om dat familiemoment mee te maken, hij trouwt maar één keer." - koos ze ervoor eerst nog een graveltoernooi te spelen in Duitsland. Daarna werd ze ziek in Vancouver en verloor ze in de eerste ronde van het WTA-toernooi in de Bronx. "Ik ben blij dat ik dat toernooi in Karlsruhe meegepakt heb, ik had daar toch niet verwacht om de finale te halen. Maar daardoor heb ik me wel minder kunnen voorbereiden op hardcourt en ben ik pas laat naar Noord-Amerika kunnen reizen. Niet ideaal, maar nu voel ik me wel redelijk goed." In Karlsruhe speelde Van Uytvanck voor het eerst tegen haar vriendin Greet Minnen. "Ongelooflijk wat onze kus na afloop toen heeft teweeggebracht", verwonderde de 25-jarige Grimbergse zich. Hier in New York leverde het het koppel een plaats op tijdens een thema-avond over homoseksualiteit in de sportwereld. "Heel fijn dat wij dat mochten meemaken", glunderde Van Uytvanck. "Er zat 400 à 500 man in de zaal! Hier in Amerika zijn ze toch veel opener en wordt dat zeer positief benaderd. Dat was leuk." (FDW)

