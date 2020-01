Exclusief voor abonnees Van Uytvanck niet in Fed Cup 24 januari 2020

00u00 0

TENNIS

Geen Alison Van Uytvanck in de selectie voor het Fed Cup-duel met Kazachstan op 7 en 8/2 in de Lange Munte van Kortrijk, waar gestreden wordt voor een ticket voor de eindronde in Hongarije half april. Elise Mertens, Kirsten Flipkens, Greet Minnen en Ysaline Bonaventure zullen de klus tegen Putintseva (WTA 38) en Diyas (WTA 73) moeten zien te klaren. Van Uytvanck: