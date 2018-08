Van Uytvanck naar tweede ronde Montréal TENNIS 08 augustus 2018

Sterke start van Alison Van Uytvanck (WTA 41) in Montréal. In minder dan een uur tijd won ze met 6-1, 6-2 van de Russische kwalificatiespeelster Sofya Zhuk (WTA 149). In ronde twee treft de Brabantse vijftiende reekshoofd Ashleigh Barty (WTA 16). Elise Mertens (WTA 15) won laat op de avond haar eerste ronde tegen ex-topvijfspeelster Genie Bouchard (WTA 129) met 6-2, 6-4, terwijl Kirsten Flipkens (WTA 47) afgelopen nacht in actie kwam tegen Françoise Abanda (WTA 191). (FDW)

