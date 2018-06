Van Uytvanck mist date met Serena 01 juni 2018

Wat hadden we dat graag zien gebeuren, een derde ronde op Roland Garros tussen Serena Williams (WTA 453) en Alison Van Uytvanck (WTA 46). De drievoudige winnares in Parijs deed haar job door met 3-6, 6-3, 6-4 te winnen van Ashleigh Barty (WTA 17). Ondertussen was ook de 24-jarige Van Uytvanck bezig om zich naar de afspraak te knokken. Tegen de stevige Duitse Julia Goerges (WTA 11) mocht ze in de tweede set bij 5-4 serveren en ook in de tiebreak ging ze naar een 4-2-voorsprong. Telkens was het niet voldoende om setwinst over de streep te trekken. Uiteindelijk won Goerges na een hoogstaande partij met 7-5, 7-6. "Ik zat er zo dichtbij en kon het net niet afmaken", zuchtte Van Uytvanck. "Misschien is het dat tikkeltje ervaring? Als ik die tweede set kon pakken, dan moesten we morgen (vandaag, red.) terugkomen - door de duisternis - en dan kan alles gebeuren. Het was gewoon een goede wedstrijd en als het zo close is dan doet het pijn." Misschien nog een beetje meer door de gemiste date met Miss Williams? "Tuurlijk wilde ik nog eens tegen haar spelen", glimlachte Van Uytvanck. "Maar mijn tijd gaat misschien nog komen... als zij tenminste nog enkele jaren blijft spelen." (FDW)

