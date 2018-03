Van Uytvanck meteen onderuit in Indian Wells 08 maart 2018

Alison Van Uytvanck (WTA 50) heeft in Indian Wells niet kunnen bouwen op haar WTA-titel van Boedapest twee weken geleden. De 23-jarige Brabantse ging er in de eerste ronde uit met 0-6, 6-2, 2-6 tegen de felle Russin Yulia Putintseva (WTA 81). In de tweede ronde had ze een mooie test kunnen krijgen tegen Petra Kvitova. Van Uytvanck kan zich nu in alle rust voorbereiden op de Miami Open, die over veertien dagen van start gaat. Ook voor Ruben Bemelmans (ATP 113) zit het Californische avontuur erop, de Limburger verloor in de laatste kwalificatieronde met 3-6, 6-7 van Tim Smyczek (ATP 126). Er viel toch nog een Belgisch succesje te vieren, Elise Mertens won in haar eerste ronde van het dubbelspel aan de zijde van Demi Schuurs met 7-6, 6-4 van het zevende reekshoofd Larsson-Bertens. (FDW)

