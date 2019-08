Exclusief voor abonnees Van Uytvanck meteen onderuit in de Bronx 20 augustus 2019

Ook op het nieuwe WTA-toernooi van de Bronx in New York kende Alison Van Uytvanck (WTA 66) geen succes. In de eerste ronde gisteren verloor ze met 6-4, 4-6, 2-6 van kwalificatiespeelster Anastasia Potapova (WTA 76). De wedstrijd duurde net geen twee uur. Van Uytvanck moet het stellen met geen enkele hardcourtzege (op twee toernooien) in de aanloop naar de US Open. (FDW)