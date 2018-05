Van Uytvanck met één oog op Serena 31 mei 2018

Alison Van Uytvanck (WTA 46) staat vandaag voor de moeilijke, maar niet onmogelijke taak om Julia Goerges (WTA 11) het vuur aan de schenen te leggen. In hun enig eerder duel, op het hardcourt van Washington, kreeg de Brabantse vijf matchpunten niet verzilverd. Bovendien is de 29-jarige Duitse geen superliefhebster van gravel: in haar tien vorige deelnames in Parijs bereikte ze één keer de achtste finale. "Ik zal heel goed moeten zijn", wist Van Uytvanck. "Ik moet daarbij mijn tennis spelen: agressief met voldoende variatie." De kwartfinaliste van 2015 weet alvast waarop ze kan mikken: als Van Uytvanck vandaag een stuntje lukt en Serena Williams (WTA 453) reekshoofd Ashleigh Barty (WTA 17) klopt, krijgt de Grimbergse een duel met de 23-voudige grandslamkampioene voor de kiezen. (FDW)

