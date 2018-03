Van Uytvanck knokt zich naar tweede ronde TENNIS | MIAMI 21 maart 2018

Sterk werk van Alison Van Uytvanck (WTA 51), die in de eerste ronde van de Miami Open tegen Kateryna Bondarenko (WTA 79) op twee punten van de nederlaag stond maar uiteindelijk na 2u23 en op een bloedheet Crandon Park met 6-7, 7-5, 6-1 kon zegevieren. In de tweede ronde speelt ze tegen het 30ste reekshoofd Agnieszka Radwanska (WTA 32). Yanina Wickmayer (WTA 109), Ysaline Bonaventure (WTA 137) en Ruben Bemelmans (ATP 116) konden zich in Key Biscane niet plaatsen voor de hoofdtabel. De Limburger verloor zijn laatste kwalificatiewedstrijd met 4-6, 3-6 van de Australiër De Minaur (ATP 130), Bonaventure (WTA 137) moest met 6-3, 4-6, 3-6 het onderspit delven tegen Kenin (WTA 94), terwijl Wickmayer met 1-6, 3-6 onderuitging tegen Monica Niculescu (WTA 70). Later op de avond moest ook Kirsten Flipkens (WTA 71) nog aantreden in haar eerste ronde tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 39). (FDW)

