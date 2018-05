Van Uytvanck klopt Stosur, nu wacht Wozniacki 15 mei 2018

00u00 0

Alison Van Uytvanck (WTA 47) is in goede doen op de Internazionale BNL d'Italia. De 24-jarige Brabantse kwalificeerde zich afgelopen weekend knap voor de hoofdtabel en breide daar gisteren een uitstekend vervolg aan. In de eerste ronde versloeg Van Uytvanck Sam Stosur (WTA 60) met 6-7, 6-3, 6-2. De wedstrijd duurde, na een korte regenonderbreking, 2 uur en 19 minuten. De 34-jarige Stosur mag dan een beetje op de terugweg zijn, in 2010 stond ze wel in de finale van Roland Garros. Morgen neemt Van Uytvanck het op tegen Caroline Wozniacki (WTA 2), het tweede reekshoofd in Rome. Het wordt hun allereerste duel. (FDW)