Van Uytvanck klopt Riske, nu wacht Bencic 08 maart 2019

00u00 0

Alison Van Uytvanck speelde gisteren in Indian Wells haar eerste wedstrijd sinds de toernooiwinst twee weken geleden in Boedapest. Tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 46) werd het na 2 uur en 10 minuten een 7-6, 6-4- overwinning. In de eerste set kwam Van Uytvanck 2-4 achter, maar ze knokte terug en won de tiebreak met 7-1. Van Uytvanck treft nu de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 23). Een zeer zware klus, want Bencic staat momenteel op haar allerbeste niveau te tennissen. Terwijl Van Uytvanck in Boedapest vierde, schreef de bijna 23-jarige Bencic het prestigieuze toernooi van Dubai op haar naam. Ze versloeg daar onder andere Sabalenka, Halep, Svitolina en in de finale Petra Kvitova.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN