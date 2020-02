Exclusief voor abonnees Van Uytvanck in laatste ronde kwalificaties 17 februari 2020

00u00 0

Knap hoe Alison Van Uytvanck (WTA 47) die overgang van indoortennis in Sint-Petersburg naar de warme zon van Dubai heeft verteerd. Zaterdag haalde de Brabantse het in haar eerste kwalificatieronde met 6-1, 6-4 van de Russin Angelina Gabueva (WTA 462), gisteren won ze met 6-4, 7-6 van Kristina Kucova (WTA 164) en vandaag speelt ze voor een plaatsje op de hoofdtabel tegen de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 59). Kirsten Flipkens (WTA 81) ging in de tweede plaatsingsronde met 1-6, 1-6 onderuit tegen Bethanie Mattek-Sands (WTA 385) nadat ze eerder met 6-3, 7-5 van Viktorija Golubic (WTA 93) gewonnen had. Voor Ysaline Bonaventure (WTA 116) eindigden de kwalificaties meteen na een nederlaag (6-7, 6-2, 2-6) tegen de Chinese Xinjun Han (WTA 187). (FDW)

