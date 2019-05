Exclusief voor abonnees Van Uytvanck: "Het was niet goed genoeg" 27 mei 2019

Sterk hoe Alison Van Uytvanck (WTA 54) zich terugknokte van een 1-6, 3-5-achterstand naar een derde set. Minder sterk hoe ze de wedstrijd toch nog met 1-6, 7-5, 2-6 aan Sara Sorribes Tormo (WTA 75) overhandigde. Met alle respect voor de hard werkende Spaanse die zich helemaal gaf op een kille baan dertien, maar telkens Van Uytvanck haar tennis voluit kon spelen was het verschil in talent zichtbaar. De Brabantse kon dat betere niveau evenwel nooit constant brengen en verloor zichzelf in ondoordachte keuzes en redelijk wat missers. "Natuurlijk was ik wat zenuwachtig, maar ik maakte gewoon te veel fouten", zuchtte Van Uytvanck. "Zij is een lastige speelster met een vreemde stijl. Ik wist dat ik winners moest slaan tegen haar, maar het werden fouten." Na die moeilijke eerste set kwam Van Uytvanck toch nog knap terug. "Het kon niet erger, hè", glimlachte ze. "Knokken was alles dat me nog restte, en dat heb ik gedaan." Een lichte elleboog- en schouderblessure na het toernooi van Rabat verstoorde de voorbereiding een beetje. "Op training had ik nochtans een goed gevoel. Jammer dat ik het vandaag op de baan niet kon meenemen. Nee, het was niet goed genoeg. Ontgoochelend." (FDW)

