Exclusief voor abonnees Van Uytvanck geeft ziek op 16 augustus 2019

00u00 0

Eerste reekshoofd Alison Van Uytvanck (WTA 63) gaf op het 100.000 dollar-toernooi van Vancouver ziek op in de eerste ronde. Van Uytvanck had tegen de Australische Maddison Inglis (WTA 206) de eerste set met 2-6 verloren. Bij 2-2 in set twee staakte Van Uytvanck de strijd. Samen met Greet Minnen gaf Van Uytvanck vervolgens ook forfait voor de halve finale in het dubbelspel.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis