Exclusief voor abonnees Van Uytvanck én titelverdedigster Mertens out in Doha 26 februari 2020

00u00 0

Pech voor Alison Van Uytvanck (WTA 62) in de tweede ronde van de Qatar Total Open. De Brabantse speelde sterk tegen Elena Rybakina (WTA 17), maar moest na twee uur en 21 minuten toch met 7-5, 2-6, 6-7 het onderspit delven. Van Uytvanck leek te kunnen profiteren van de lichte vermoeidheid bij haar opponente om met uitstekende servicestatistieken - negen aces aan 69 procent gemiddeld - haar beste zege van het seizoen te laten optekenen. Maar dat was buiten de wilskracht van Rybakina en een onfortuinlijk matchpunt - Van Uytvanck miste een forehand op een haartje - gerekend. 'Ali' redde zelf vier matchballen, maar een onwaarschijnlijke Kazachse forehand bij 8-9 in de tiebreak beslechtte haar lot. Rybakina maakte het nog wat meer sneu voor Van Uytvanck door zich later met een liesblessure terug te trekken uit het toernooi. Ook Elise Mertens (WTA 23) kreeg met een Kazachse tegenstandster te maken in haar tweede ronde. Hoewel ze Yulia Putintseva (WTA 32) enkele weken terug in de Fed Cup in Kortrijk nog in twee sets had verslagen, verloor ze gisteren met 6-4, 2-6, 3-6. Jammer voor titelverdedigster Mertens, die vorig jaar in Doha nog de tot nu toe grootste toernooizege uit haar carrière liet optekenen. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis