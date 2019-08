Exclusief voor abonnees Van Uytvanck en Minnen ook boegbeelden in VS 24 augustus 2019

Meer en meer manifesteren Alison Van Uytvanck en haar vriendin Greet Minnen zich als spreekbuis voor sporters met een homoseksuele geaardheid. Ook in New York werden de twee donderdagnacht opgevoerd op een thema-avond onder de noemer 'Love all: an open conversation'. Samen met voormalig NBA-basketter Jason Collins, ex-ATP-speler Brian Vahaly, voormalig baseballspeler Billy Bean, de olympische kunstschaatser Adam Rippon en natuurlijk de medeoprichtster van US Open Pride, Billy Jean King, vertelden ze over hun wedervaren in de sportwereld. "We zijn heel gelukkig samen", zei Van Uytvanck. "Maar we willen dat ook tonen aan de wereld. We zijn immers net zoals alle andere mensen. We hopen dat we anderen kunnen inspireren om ook uit te komen voor hun geaardheid, op hun eigen tempo." Van Uytvanck begint dinsdag aan de US Open met een eerste ronde tegen Viktoria Kuzmova. (FDW)

