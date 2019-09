Exclusief voor abonnees Van Uytvanck en Minnen door in Tashkent 24 september 2019

00u00 0

Op het WTA-toernooi van Tashkent won Alison Van Uytvanck (WTA 61) haar eerste ronde tegen Liudmila Samsonova (WTA 163) met sprekend gemak. 6-0, 6-1 in 51 minuten. In ronde twee wacht Nigina Abduraimova (WTA 552) of Monica Niculescu (WTA 123). Greet Minnen (WTA 124) kende amper meer moeite met Kateryna Bondarenko: 6-2, 6-2. Zij komt nu uit tegen eerste reekshoofd Veronika Kuzmova (WTA 56). Kirsten Flipkens (WTA 100) speelt vandaag haar eerste ronde tegen Timea Babos (WTA 89), terwijl Ysaline Bonaventure het opneemt tegen Akgul Amanmuradova (WTA 447)

Steve Darcis (ATP 184) plaatste zich voor de tweede ronde van de Challenger in Orléans. Darcis versloeg de Tsjech Lukas Rosol (ATP 148) met 6-2, 7-6. In ronde twee mag hij het opnemen tegen Jo-Wilfried Tsonga (ATP 39). (FDW/WWT)

Meer over WTA

sportdiscipline

tennis

sport